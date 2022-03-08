Euroleague'in Rusya kararı Fenerbahçe'ye yaramadı

Euroleague'in 3 Rusya ekibini ihraç etmesinin ardından bu takımlara karşı alınan skorlar hakkında oylama yapıldı. Kulüplerin oy çokluğu sonrasında Rus takımlarına karşı aldığı sonuçlar geçersiz sayıldı ve yeni puan durumu ortaya çıktı. Fenerbahçe Beko play-off hattından inerken, Anadolu Efes 5. sırada yer aldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Euroleague Rus takımlarıyla ilgili kesin kararını açıkladı. Kulüpler arasında yapılan oylamada Rus takımlarının oynadığı maçlar sayılmadı.

Yapılan oylamada 6 kulüp Rus takımlarına karşı alınan skorların sayılmasını isterken, 7 kulüp ise bu maçların sayılmaması yönünde tercihlerini yaptı.

Çıkan karardan ise etkilenen takım Fenerbahçe Beko oldu. UNICS Kazan, CSKA Moskova ve Zenit’e karşı galibiyetler alan sarı-lacivertli takım 9 galibiyetle 10. sıraya indi. Bir maçı da eksik olan Fenerbahçe Beko play-off hattından geriye düştü.

Rus takımlarına karşı 6 maçta 4 yenilgi ve 2 galibiyet alan Anadolu Efes de oylamanın ardından oluşan puan durumuyla birlikte 5. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe ve Efes'in oyları

Rus takımlarına karşı bu sezon yüzü gülmeyen Anadolu Efes, maçlar sayılmasın seçeneğine oy verirken Fenerbahçe Beko ise oynanan karşılaşmalar sayılsın seçeneğine oy verdi.