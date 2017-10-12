EuroLeague, EuroCup'a karşı: Fenerbahçe Doğuş, Unicaja Malaga deplasmanında

EuroLeague'in ilk haftasında son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, EuroCup'ın son galibi Unicaja Malaga deplasmanına gidecek.

THY Euroleague’de son şampiyon Fenerbahçe Doğuş'un, 2017-2018 sezonunun ilk maçında Unicaja Malaga'ya konuk olacağı maçta Bobby Dixon, Nikola Kalinic ve genç pivot Ahmet Can Duran, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Obradovic: Rakip motive, seyirci ateşli olacak; bunlar sevdiğimiz detaylar

Fenerbahçe Doğuş'ta Başantrenör Zeljko Obradovic maça ilişkin görüşlerini sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde taraftarlarla paylaştı:

"Bu maç, son Eurocup ve Euroleague şampiyonlarının mücadelesi şeklinde tanıtılıyor ve bu doğru. İlk olarak bunu söyleyebilirim. Elbette bu şehirde hiç tartışmasız olarak çok ciddi bir basketbol kültürü var. Daha önce de birçok kez söylediğim gibi her zaman Euroleague’de olmalılar. Çünkü Euroleague’de olmak için gereken kültür ve tüm şartlara sahipler. Bu nedenle çok zorlu bir maç bekliyoruz. Biliyorum ki rakibimizin oyuncuları büyük bir motivasyonla parkeye çıkacak ve taraftarlar da çok sıcak bir atmosfer yaratacak. Ancak bunlar bizim de sevdiğimiz detaylar. O nedenle bu mücadeleye hazır olmalıyız” diye konuştu.

''Euro Cup şampiyonu olabilirler

ama burası Euroleague''

Obradovic'in açıklamalarının ardından bir açıklamada Jan Vesely'den geldi. Euroleague'de her takımın kaliteli olduğunun altını çizen baksetbolcu; her takım için hazır olmalıyız diye konuştu. Fenerbahçe resmi sitesinde yayınlanan açıklama şöyle:

İlk olarak oldukça zorlu bir mücadele olacak. İlk maçımız ve deplasmanda oynayacağız. Galibiyetle İstanbul’a dönebilmek için daha fazla konsantre olmalıyız. Rakibimizin Eurocup şampiyonu olmasına değil, biz öncelikle kendi oyunumuza bakmaya çalışıyoruz. Onları durdurmamız gerektiğini biliyoruz, iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Eurocup’ı kazandıklarını biliyoruz ancak burası Euroleague ve burada her takım kaliteli. O nedenle her takım için hazır olmalıyız. Parkede verdiğimiz kararlarda akıllı olmalı ve onların tempoyu yükseltmelerine izin vermemeliyiz”

Yeni transferler için ilk Euroleague sınavı

Fenerbahçe’nin kadrosuna bu sene dahil ettiği Nicola Melli, Jason Thompson, Brad Wanamaker, Marco Guduric ve Galasaray'dan bu sezon transfer edilen Sinan Güler, Fenerbahçe Doğuş formasıyla ilk THY Euroleague maçına çıkacak.

Malaga’da Jose Maria Martin Carpena Salonu’nda saat 22.00’da oynanacak karşılaşma beIN Sports 3’ten canlı yayınlanacak.