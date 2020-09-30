Euroleague'de perde açılıyor; işte ilk hafta programı

Euroleague'de 2020-2021 sezonu 1 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak. Önemli organizasyonda Türkiye’yi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko temsil edecek. Sezonun açılış maçında Anadolu Efes sahasında Zenit'i, Fenerbahçe Beko ise Kızılyıldız'ı konuk edecek.

Euroleague’de heyecan yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak. Sezonun açılış maçında Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit’i ağırlayacak.

Fenerbahçe Beko da evinde Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise iki İspanyol ekibi Baskonia ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Tek gruptan toplam 18 takımın mücadele edeceği ligde Türkiye'den 2 takım bulunuyor. Euroleague’de devre 30 Aralık’ta, normal sezon ise 9 Nisan 2021’de tamamlanacak. Sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Euroelague’de ilk hafta programı

1 Ekim Perşembe



20.30 Anadolu Efes – Zenit Saint Petersburg

21.00 Olympiakos – Zalgiris Kaunas

21.05 Maccabi FOX Tel Aviv – ALBA Berlin

22.00 FC Barcelona – CSKA Moskova

22.00 Valencia Basket – Asvel Lyon-Villeurbanne



2 Ekim Cuma



20.00 BC Khimki Moskova – Panathinaikos

20.45 Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız

21.30 Bayern Münih – EA7 Olimpia Milano

22.00 Baskonia – Real Madrid