Euroleague'de Koronavirüs nedeniyle 9 maçın 7'si ertelendi

THY Euroleague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da aralarında olduğu 7 maç ertelendi. Haftaya 2 maçla devam edilecek.

THY Euroleague'in19. haftasında oynanması planlanan 9 maçın 7'si takımlardaki Koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Ligde bu hafta ertelenen maçlar şöyle:

Anadolu Efes-Bayern Münih

Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko

Maccabi Playtika-Bitci Baskonia

ASVEL-Monaco,

Real Madrid-UNICS Kazan,

ALBA Berlin-Panathinaikos

Zalgiris-Olympiakos

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sadece CSKA Moskova-Barcelona ile AX Armani Exchange Milan-Zenit maçları 7 Ocak Cuma günü oynanacak.