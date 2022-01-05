Euroleague'de Koronavirüs nedeniyle 9 maçın 7'si ertelendi

THY Euroleague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da aralarında olduğu 7 maç ertelendi. Haftaya 2 maçla devam edilecek.
THY Euroleague'in19. haftasında oynanması planlanan 9 maçın 7'si takımlardaki Koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Ligde bu hafta ertelenen maçlar şöyle:
Anadolu Efes-Bayern Münih
Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko
Maccabi Playtika-Bitci Baskonia
ASVEL-Monaco,
Real Madrid-UNICS Kazan,
ALBA Berlin-Panathinaikos
Zalgiris-Olympiakos
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sadece CSKA Moskova-Barcelona ile AX Armani Exchange Milan-Zenit maçları 7 Ocak Cuma günü oynanacak.