Euroleague'de final günü; Anadolu Efes üst üste ikinci şampiyonluk için Real Madrid karşısında

İspanyol ekibi Barcelona’yı geçtiğimiz sene finalde yenip kupaya uzanan Anadolu Efes bu kez de İspanya’nın diğer büyük takımı Real Madrid’i yenmeyi hedefliyor. Yarı finalde Yunanistan’ın Olympiakos takımını eleyen Anadolu Efes, bu akşam finalde de Real Madrid’i yenip üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşmayı istiyor.

Anadolu Efes, Sırbistan’ın başkenti Belgrad'de İspanya’nın Real Madrid takımına karşı şampiyonluk sınavı verecek.

Geçen sezon Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek kupayı kazanan Anadolu Efes, bu sezon finale çıkarken önce normal sezonun üçüncüsü Olimpia Milano’yu çeyrek finalde 3-1 eleyip daha sonra Anadolu Efes Olympiakos’su 77-74 yenerek finale yükseldi.

Real Madrid ise çeyrek finalde normal sezonun beşincisi Maccabi Tel Aviv’i 3-0 yendi, daha sonra ise Barcelona’yı 86-83 mağlup ederek finale yükseldi.

Real Madrid-Anadolu Efes final maçı, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague Real Madrid – Anadolu Efes final karşılaşması 21 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de (TSİ) başlayacak.

Mücadele BeIN Sports Haber’den şifresiz naklen yayınlanacak.