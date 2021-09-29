Euroleague'de 2021-2022 sezonu başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye, bu sezon yine iki takımla THY Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. Son Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile kupayı 2017'de alan Fenerbahçe Beko, Türkiye'yi temsil edecek.

Anadolu Efes, ilk hafta maçında yarın İspanya'nın Real Madrid takımıyla saat TSİ 21.45'te deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ise 1 Ekim Cuma günü Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını saat 20.45'te konuk edecek.

18 takım mücadele verecek

THY Avrupa Ligi, yine 18 takımla oynanacak.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak organizasyonda, 34 haftalık normal sezonda ilk 8'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final serisinde ise toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar, çeyrek finallerde ev sahibi avantajına sahip olacak. Lig sıralamasına göre çeyrek final eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde gerçekleştirilecek.

Ligde normal sezon yarın başlayacak ve 14 Nisan 2022'de bitirilmeye çalışılacak. Play-off serileri ise 6 Mayıs'ta başlayacak. Dörtlü Final ise yine Almanya'da bu sefer başkent Berlin'de 27-29 Mayıs'ta 2022'de yapılacak.

Pandemi nedeniyle sıkı tedbirler

THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu yine Kovid-19 salgınının gölgesinde başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunun ardından geçen sezon karşılaşmaların büyük kısmı ve Dörtlü Final seyircisiz oynanmıştı.

Pandeminin devam etmesi nedeniyle Avrupa Ligi Yönetimi, bu sezon da sıkı sağlık tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu ve Sağlık ve Güvenlik Protokolü'nü açıkladı.

Belirlenen protokolde öne çıkan maddeler şöyle:

- Oyuncular, teknik kadro ve hakemlerin aşılarını tamamlamış olması istenecek. (Her aşının ayrı kuralı var)

- Kovid-19 geçiren kişi, hastalık karantinası bittikten sonra 180 gün boyunca oyunlarda yer alabilecek.

- Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmeyen yetkililer, deplasman maçlarından 3 gün, iç saha maçlarından ise 2 gün önce PCR testi olacak.

- Ülkelerin getirdiği kısıtlamalardan dolayı rakip takım, söz konusu ülkeye gidemezse karşılaşma ertelenecek ya da tarafsız bir yere alınacak.

- Bir takım maç listesine Kovid-19 nedeniyle 8'den az oyuncu yazarsa, karşılaşma ertelenecek.

- Normal sezonda herhangi bir maç en fazla 3 kez ertelenecek. Maksimum erteleme sayısına ulaşıldıktan sonra karşılaşmanın oynanmamasına sebep olan taraf 20-0 hükmen yenik sayılacak.

- Normal sezon askıya alınırsa, bir sonraki aşamaya son puan durumu baz alınarak geçilecek. Eksik maçı olan takımlar bu karşılaşmalarını tamamladıktan sonra son puan durumu ortaya çıkacak.

Lig tarihçesi

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen en büyük kupa, 1991'de FIBA Avrupa Ligi ismiyle oynandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak (FIBA Suprolig ve ULEB Avrupa Ligi) oynanan organizasyon, 2001-2002'den itibaren Avrupa Ligi yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başladı.

2019-2020 sezonu, pandemi nedeniyle 28. haftada askıya alındı ve lig tamamlanamadı.

10 ülke takımı yer alıyor

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 10 ülkenin takımları mücadele edecek.

Avrupa Ligi'nde 3 takımla en fazla temsil edilen ülke İspanya ve Rusya olacak. İspanya'yı Real Madrid, Barcelona ve Baskonia, Rusya'yı CSKA Moskova, UNICS Kazan ile Zenit temsil edecek.

Organizasyonda Fransa (ASVEL, Monaco), Yunanistan (Olympiakos-Panathinaikos), Almanya (Bayern Münih-Alba Berlin) ve Türkiye'den ikişer, İtalya (AX Armani Exchange Olimpia Milan), Sırbistan (Kızılyıldız mts), İsrail (Maccabi Playtika) ile Litvanya'dan (Zalgiris) birer takım mücadele edecek.

Şampiyon yine Almanya'da belli olacak

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, bu sezon da Almanya'da yaşanacak.

Almanya'nın Köln kentinde geçen sezon Dörtlü Final pandemi nedeniyle seyircisiz düzenlenmişti. Avrupa Ligi Yönetimi, bunu da göz önünde bulundurarak Dörtlü Final'i yine Almanya'ya verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Dörtlü Final'de takımlar, 27-29 Mayıs'ta şampiyonluk mücadelesi verecek.

1988 yılında geçilen Dörtlü Final organizasyonuna Berlin, üçüncü kez ev sahipliği yapacak. 2009 ve 2016'dan sonra Almanya'nın başkenti yine Avrupa'nın en büyük basketbol takımına kupasını verecek.

Dörtlü Final organizasyonu ise Almanya'da ise 6. kez düzenlenecek. Berlin dışında daha önce 1989 ve 1999'da Münih'te, 2021'de ise Köln'de düzenlendi

İlk hafta maçları

THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk hafta maç programı (TSİ) şöyle:

30 Eylül Perşembe:

20.00 Monaco (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)

21.05 Maccabi Playtika (İsrail) - Bayern Münih (Almanya)

21.30 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)

21.45 Real Madrid (İspanya)-Anadolu Efes

1 Ekim Cuma:

19.00 UNICS Kazan (Rusya) - Zenit (Rusya)

20.45 Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız mts (Sırbistan)

21.00 ASVEL (Fransa) - Zalgiris (Litvanya)

21.00 Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Alba Berlin (Almanya)