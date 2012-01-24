-Eurogroup, görüşmelere devam edilmesini istedi ATİNA (A.A) - 24.01.2012 - Eurogroup, Yunanistan ile özel sektör kreditörleri arasında borçların 100 milyar avro azaltılmasına ilişkin PSI (özel sektör katılımı) planı görüşmelerinde anlaşmaya varılması için müzakerelere devam edilmesini istedi. AMNA Haber Ajansının haberine göre Yunanistan Maliye Bakanlığı kaynakları, avro bölgesi maliye bakanlarının Brüksel'de yaptıkları toplantıda, 26-27 Ekim kararlarının tamamıyla uygulanmasını sağlamanın amaçlandığını belirterek, diğer bir hedefin de resmi teklifin 13 Şubat'a kadar sunulması olduğunu söyledi. İlgili bütün konuların Eurogroup çalışma grubu ya da telekonferans toplantısında çözüleceği bildirildi. Toplantıda Yunanistan'ın borçlarının 2020'ye kadar GSYİH'sinin yüzde 120'sine indirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF tarafından tasarlanan ülkenin borçlarının sürdürülebilir hale getirilmesi konusu da güncellenerek yeniden tartışıldı. Ana parametreler ise Yunanistan ekonomisindeki büyüme oranı ve yeni tahvillerin kupon faiz oranları oldu. Ekim kararlarını göz önünde bulunduran Eurogroup, ülkeye ikinci kurtarma paketinin tahsis edilmesinin PSI programı, reformların hayata geçirilmesi ve mevcut program üzerindeki kararlılık ile bağlantılı olduğunu vurguladı.