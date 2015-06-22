Eurogroup Başkanı: Yunanistan'ın için bugün karar çıkmaz

Euro bölgesi maliye bakanlarının bir araya geldiği Eurogroup’un başkanı Jeroen Dijsselbloem, bugün akşamki euro bölgesi devlet başkanları zirvesine hazırlık amacıyla toplanan maliye bakanları toplantısından öncesi değerlendirmede bulundu. “Yunanistan'ın yaptığı yeni önerileri değerlendirmeyi kreditör kuruluşlara bıraktıklarını ve bugün nihai bir değerlendirme yapılmasına imkan olmadığını” kaydeden Dijsselbloem, "Yunanistan Başbakanı Çipras ile yapıcı görüşmeler yaptık" diye devam etti.

Alman bakandan sert açıklamalar geldi

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Scheauble, toplantı öncesinde, “Yunanistan'dan somut bir öneri almadık, Perşembe gününe kıyasla değişen bir şey yok. Atina'dan somut öneriler gelmezse Yunanistan hakkındaki liderler zirvesine ciddi bir hazırlık yapamayız. Bizim gibi IMF de Yunanistan'dan herhangi bir öneri almadı” diye konuştu.

ECB'den Yunan bankalara acil likidite desteği

Diğer yandan Avrupa merkez bankası'ndan Yunan bankalara sağlanacak acil likidite desteğine yönelik bir açıklama yapıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyelerinden Ewald Nowotny ise "Yunan bankalarına tanınan acil likidite imkanı gün sonuna kadar uzatıldı, daha da uzatılıp uzatılmayacağı müzakere sonuçlarına bağlı" açıklaması yaptı.

İspanya: Teknik çalışmalar sürüyor

İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos da teknik çalışmaların sürdüğünü, bugün bir anlaşmanın mümkün olmadığını kaydetti. İrlanda Maliye Bakanı ise, Yunanistan konusunda Perşembe günü yeniden bir araya gelinmesini beklediğini ifade etti.



