Euro/dolar 1 yıldan beri ilk kez 1.13'ün altına geriledi

Euro, bir yıldan uzun bir süreden beri ilk kez dolar karşısında 1.13 seviyesinin altına geriledi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) sancılı ayrılma sürecine ilişkin artan endişeler ve İtalya ile AB arasındaki bütçe anlaşmazlığının euro üzerinde baskı oluşturması paritenin gerilemesinde etkili oldu.

Euro/Dolar paritesi, TSİ 11:55'te yüzde 0.75 ekside 1.1250 seviyesinden işlem gördü. Euro/sterlin paritesi yüzde 0.22 artıda 0.8756'dan alıcı buldu.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini Pazar günkü açıklamasında Avrupa ülkelerinin İtalya'ya saygı göstermemeyi sürdürmesi durumunda hükümetinin AB'nin bütçe kararlarını durdurabileceğini söyledi.

Sunday Times'ın haberine göre İngiltere'de Ulaştırma Bakanı Jo Johnson'ın Cuma günü ayrılmasının ardından kalan dört bakan da istifanın eşiğinde bulunuyor.