Euro'dan bir rekor daha

Euro, 4.54'ü geçerek Türk Lirası karşısında rekor seviyeye yükseldi. Dolar, 3.88 civarında hareket ediyor.

Dün 4.53 seviyesini geçerek rekor kıran Euro, bugün de 4.54'ü geçerek bir zirve daha gördü. Dünya’nın haberine göre, sabah ilk işlemlerde 4.5188/4.5241 seviyesinde olan Euro, öğle saatlerine doğru yükselişe geçti. Rekoru 4.5423'e taşıyan Euro/Türk Lirası, 4.5410'dan işlem gördü.

Euro'daki yükselişte Almanya'da üçüncü çeyrek büyümesinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Dolar kurunda işlemler 3.88 civarında gerçekleşiyor.