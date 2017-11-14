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Ekonomi

Euro'dan bir rekor daha

Dün 4.53 seviyesini geçerek rekor kıran Euro, bugün 4.54'ü geçerek bir zirve daha gördü

14 Kasım 2017 15:43

Euro, 4.54'ü geçerek Türk Lirası karşısında rekor seviyeye yükseldi. Dolar, 3.88 civarında hareket ediyor.

Dün 4.53 seviyesini geçerek rekor kıran Euro, bugün de 4.54'ü geçerek bir zirve daha gördü. Dünya’nın haberine göre, sabah ilk işlemlerde 4.5188/4.5241 seviyesinde olan Euro, öğle saatlerine doğru yükselişe geçti. Rekoru 4.5423'e taşıyan Euro/Türk Lirası, 4.5410'dan işlem gördü.

Euro'daki yükselişte Almanya'da üçüncü çeyrek büyümesinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Dolar kurunda işlemler 3.88 civarında gerçekleşiyor.

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