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Ekonomi

Euro'daki dalgalanma turizmciyi korkutuyor

AKTOB Başkanı Sururi Çorabatır, kur paritesindeki dengesizlik nedeniyle turizmcileri zor günlerin beklediğini ifade etti.

20 Mayıs 2010 03:00

T24- Antalya'daki otellerin yüzde 70'inin kontratlarını euro üzerinden yapıldığını kaydeden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Sururi Çorabatır, kur paritesindeki dengesizlik nedeniyle turizmciyi zor günlerin beklediğini söyledi.


Dünya gazetesinden yer alan habere göre, AKTOB Başkanı Sururi Çorabatır, "Euro'nun bu şekilde gitmesi turizmci arkadaşlarımızı ve beni çok tedirgin ediyor. Tek avantaj gelen turist sayısının artması. Bu yıl döviz girdisi bakımından artış olacaktır fakat TL bazında kurla çarptığımızda düşüş yaşanacaktır. Maliyetlerin de artması bu yıl turizmcilerin gelirlerinde düşüşe neden olacak" dedi.


Turizmcilere hizmet kalitelerini bozmamaları konusunda öğütte bulunan Çorabatır, "Maliyetlere dikkat etmeliyiz. Elektrik ve personel giderleri bizi fazlasıyla zora sokuyor. Gelir ve gider dengesinde de zorlanacağız. Bu durumun tek bir avantajı var. Turist sayısının artması bize döviz girdisinde artış sağlayacak. Ama TL bazında gelirimizde düşüş yaşanacak.


Cari açık dengesini tutamazsak dövizdeki bu durum devam edecektir. Bu kontratlara nasıl yansır onu da ileri ki günlerde göreceğiz" diye konuştu.

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