Euro’da rekor düşüş

Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz artırımı yapacağına dair spekülasyonlar

Euro'nun rekor derecede değer kaybetmesine neden oldu. Euro dolar karşısında

2003'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 1,0783 dolardan işlem gördü.

Dallas FED Başkanı

Richard Fisher, son konuşmasında ABD'nin aşırı gevşek para

politikasına son vereceğinin sinyallerini vermişti.

Öte yandan Euro'nun

değer kaybetmesine, Avrupa Merkez Bankası'nın dün başlattığı

tahvil alım programının da neden olduğu belirtiliyor. Ancak analistler bunun Euro'nun

değerini daha da zayıflatıp zayıflatmayacağına, tahvil alım programının Avrupa senet

piyasasındaki kârları ne ölçüde düşüreceğine bağlı olduğunu ifade ediyor.

Commerzbank analisti Lutz Karpowitz, konuyla ilgili yorumunda, “Bu baskı ne kadar

artarsa, değerli kağıtlarını AMB'ye veren yatırımcılar, Euro Bölgesi dışında

yatırım

yapmaya karar verecektir. Bunun için de ellerindeki Euro'yu satacaklardır”

değerlendirmesinde bulundu.

