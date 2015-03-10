Euro’da rekor düşüş

Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz artırımı yapacağına dair spekülasyonlar
Euro'nun rekor derecede değer kaybetmesine neden oldu. Euro dolar karşısında
2003'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 1,0783 dolardan işlem gördü.
Dallas FED Başkanı
Richard Fisher, son konuşmasında ABD'nin aşırı gevşek para
politikasına son vereceğinin sinyallerini vermişti.
Öte yandan Euro'nun
değer kaybetmesine, Avrupa Merkez Bankası'nın dün başlattığı
tahvil alım programının da neden olduğu belirtiliyor. Ancak analistler bunun Euro'nun
değerini daha da zayıflatıp zayıflatmayacağına, tahvil alım programının Avrupa senet
piyasasındaki kârları ne ölçüde düşüreceğine bağlı olduğunu ifade ediyor.
Commerzbank analisti Lutz Karpowitz, konuyla ilgili yorumunda, “Bu baskı ne kadar
artarsa, değerli kağıtlarını AMB'ye veren yatırımcılar, Euro Bölgesi dışında
yatırım
yapmaya karar verecektir. Bunun için de ellerindeki Euro'yu satacaklardır”
değerlendirmesinde bulundu.