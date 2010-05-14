Euro'da kritik eşik aşıldı

T24 - Euro, dolar karşısında 18 ay sonra ilk kez 1,2450'nin altına geriledi. Euro'nun bu yılki değer kaybı yüzde 13'ü aştı.



Avrupa ülkelerinin içinde bulunduğu çıkmaz Euro'ya her gün yeni bir darbe vuruyor.



Euro/dolar paritesi, Euro Bölgesi borç krizi hakkındaki endişelerle kayıplarını artırarak 18 ayın en düşük seviyesi olan 1,2450'nin altına indi. Parite 1,2433'e kadar geriledi.



Paritede 1,2450'nin altından gelen spekülatif satışlarla kayıplar hızlandı.



Paritedeki hareketi ntvmsnbc'ye değerlendiren TEB Döviz Masası Yöneticisi Levent Güven, Avrupa'da alınan önlemlerin şu aşamada pariteye yaramasının beklenmeyeceğini söyledi.



Güven şunları kaydetti: "Ortada mali bir problem var. Bunu Avrupa Merkez Bankası'nın üzerine yıkıyorlar. Bu Euro'nun zayıflaması için bir sebep. Teknik olarak paritenin 1,2310'a kadar düşme potansiyeli var. 2006'da paritenin çıkışı ne kadar kolay olduysa, düşüşü de kolay oluyor. Kısa vadede düzeltmeler olabilir, 1,30'lara kadar çıkabilir ama ana trend aşağı."





Euro neden değer kaybediyor?



* Avrupa ekonomisinde bir türlü önüne geçilemeyen sorunlar.



* Bazı AB ülkelerinin iflas riski içinde olması.



* Ülkelerin somut bir mali önlem almaması.



* Euro'nun zayıflayacağını düşünenlerin spekülatif olarak yaptığı işlemler.





Dolar karşısından bu yıl yüzde 13 eridi



Euro/dolar paritesinin son 6 aylık seyrine bakınca genel bir düşüş trendinde olduğu görülüyor. Paritedeki asıl keskin düşüş ise 16 Nisan'dan bu yana gerçekleşti. Yunanistan'a yapılan yardıma rağmen sorunun giderilemeyeceği endişeleriyle Euro'daki değer kaybı hızlandı. Euro/dolar paritesi bu yıl yüzde 13.2 düşüş gösterdi.





Dolar 1,53'ü aştı



Paritedeki hareket içeride de doların 1,53'ün üzerine çıkmasına neden oldu. Bankalararası piyasada dolar 1,5330 TL'ye kadar çıktı. Dolar güne 1,5170 düzeyinden başlamıştı.







