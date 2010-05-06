Euro'da belirsizliğin geleceği 'yüksek'

T24 - Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Jean-Claude Trichet, Euro bölgesindeki toparlanmanın bu yıl orta seviyede olacağını belirterek, belirsizliğin ise yüksek seviyede kalacağını bildirdi. Bu arada Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmediğini açıkladı. Böylece banka oranları 12 aydır sabit tutmuş oldu. AMB'nin borçla mücadele eden Avrupa ülkelerine daha fazla destek önerisinde bulunmaması nedeniyle euro, dolar karşısında son 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu arada Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, kötüleşen bütçe açıkları nedeniyle Orta ve Doğu Avrupa'daki 7 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin euroya geçişinin gecikebileceğini söyledi. IMF, haftalık basın brifinginde Yunanistan'ın borcunu ödememesinin söz konusu olmadığını açıklamasını yaptı.





Trichet düzenlediği basın toplantısında gösterge faizinin mevcut seviyesinin uygun olduğunu ifade etti.





Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu, bu sabah yaptığı toplantıda, gösterge faizini yüzde 1 oranında sabit tutma kararı almıştı. Böylece banka, faiz oranını 12 aydır üst üste sabit tutmuş oldu.





Merkezi Frankfurt'ta bulunan Avrupa Merkez Bankası'nın Yönetim kurulu, yılda yalnızca iki kez merkez dışında bir ülkede toplantı düzenliyor.





Yönetim Kurulunun devlet tahvili alımı konusunu görüşmediğini dile getiren Trichet ayrıca, Yunanistan'ın borç ödeyemez duruma düşmesinin söz konusu olmadığını söyledi.





Trichet, Yunanistan'a destek vermekte kararlı olduklarını ve Yunanistan programının oldukça uygun olduğunu ifade etti.





Yunanistan'la Portekiz'in aynı gemide olmadığına ve Yunanistan krizi ile Portekiz'in bütçe sorununun kıyaslanamayacağına dikkati çeken Trichet, Portekiz ya da İspanya'nın Yunanistan olmadığını vurguladı.







14 ayın en düşük seviyesi







Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) borçla mücadele eden Avrupa ülkelerine daha fazla destek önerisinde bulunmaması nedeniyle avro, ABD doları karşısındaki düşüşünü sürdürdü.





New York piyasasında euro 1.2691 dolara düşerek, Mart 2009'dan bu yana ilk kez 1.27 dolar seviyesinin altına geriledi.





AMB'nin avro kullanan borçlu ülkelere destek için olağanüstü adımlar atmayacağı yolundaki açıklaması avronun değer kaybetmesinde etkili oldu.





Avro bu hafta, 110 milyar euro tutarındaki Yunanistan'ı kurtarma paketinin finansal krizi bu ülkede kontrol altına alamayacağı ve İspanya ile Portekiz için daha fazla yardıma ihtiyaç duyulabileceği endişeleriyle ABD doları karşısında yüzde 4.5 değer yitirdi.









'AB üyesi 7 ülkenin euroya geçişi gecikebilir'







Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Euro Bölgesine geçişe ilişkin son tahminlerini açıkladı. Buna göre, Baltık ülkelerinin en küçük ülkesi olan Estonya'nın istisnai olarak 2011 yılında euroya geçebileceğini belirtti.





Fitch'in açıklamasında, Litvanya'nın 2014, Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Macaristan, Letonya ve Polonya'nın 2015, Çek Cumhuriyeti'nin ise 2016 yılında euroya geçebileceği ancak uzun gecikmeler olabileceği yönünde olasılıklar bulunduğu belirtildi.







IMF: Yunanistan borcunu öder







IMF Dış İlişkiler Direktörü Caroline Atkinson haftalık basın brifinginde yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın borcunu ödememesinin hiç bir zaman bir seçenek olmadığını vurguladı.





Atkinson, aynı şeyi Yunan makamlarının ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet'nin de söylediğini belirtti.





IMF ve Avrupa'nın Yunanistan'a verdiği mali desteğin yetersiz olduğu yönündeki kaygıların dünya finans piyasalarındaki etkisi nedeniyle avro, 2009 yılı Mart ayından bu yana ilk kez 1,27 doların altına geriledi.

