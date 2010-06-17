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Ekonomi

Euro'da 2. şok

Uzmanlar kısa vadede euroda ciddi şekilde değer kaybı olacağı görüşünde.

17 Haziran 2010 03:00

T24- Yunanistan’ın kredi notu 4 basamak düşürüldükten sonra ikinci bir şok daha geldi.


Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun “Bu haksızlıktır” sözlerinin hemen ardından bu defa Yunanistan’daki bankaların notu düşürüldü.


Aynı zaman dilimi içinde İspanya’da bankalar için alarm zilleri çaldı.     


İspanya’nın en büyük bankasının yönetim kurulu başkanı ciddi sorunlar yaşadıkları sinyalini verdi. Tüm bu gelişmeler üzerine ekonomistler arasında “Euro bölgesi dip yapabilir, ağır kriz riski yükselmiştir” yorumu yapıldı.


Aynı şekilde ekonomistler arasında şu soru ağırlık kazanmaya başladı: 1 euro, 1 dolar olur mu?


Uzmanların ağırlıklı görüşü “kısa vadede zor ancak euro ciddi şekilde değer kaybetmeye devam edecek” şeklinde.

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