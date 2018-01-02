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Spor

EuroCup'ta Türk derbisi!

Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka yarın karşı karşıya gelecek İSTANBUL, (DHA) 7DAYS EuroCup Top 16 Turu E Grubu maçında yarın saat 20

02 Ocak 2018 12:30

Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka yarın karşı karşıya gelecek

İSTANBUL, (DHA)

7DAYS EuroCup Top 16 Turu E Grubu maçında yarın saat 20.15\'te Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Dev mücadele, Galatasaray Odeabank\'ın sahası olan Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanacak.
GALATASARAY KÖTÜ BAŞLADI, İYİ BİTİRDİ
Galatasaray Odeabank ilk turda B Grubu\'nda yer aldı. Sarı-kırmızılılar 4\'te 0 başladığı EuroCup\'ta, daha sonra çıktığı 6 maçta 5 galibiyet alarak grubunu 2\'nci sırada bitirdi ve Top 16\'ya yükseldi. Ligde kötü durumda olan Galatasaray Odeabank, 13 maçta aldığı 5 galibiyet 8 mağlubiyetle 10\'uncu sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip basketbolda oldukça çalkantılı bir dönem geçirirken, başantrenör Erman Kunter\'in koltuğu da sallantıda.
DARÜŞŞAFAKA GRUBUNU LİDER TAMAMLADI
Bir diğer temsilcimiz Darüşşaka ise, ilk turda A Grubu\'nu lider tamamladı. İstanbul ekibi grubunda çıktığı 10 maçta 8 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Başarılı bir ilk tur geçiren Daçka\'nın yıldız ismi Scottie Wilbekin, ilk grup aşamasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Darüşşaka ligde ise inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. David Blatt\'in öğrencileri, çıktığı 13 maçın 7\'sinden galip ayrılırken, 6\'sını mağlup tamamladı.

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