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EuroCup'ta kritik Türk derbisi!

Darüşşafaka ile Galatasaray Odeabank karşılaşacak İSTANBUL, (DHA) 7DAYS EuroCup Top 16 E Grubu 5'inci hafta maçında turnuvadaki iki temsilcimiz Darüşşafaka ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya gelecek

30 Ocak 2018 12:51

Darüşşafaka ile Galatasaray Odeabank karşılaşacak

İSTANBUL, (DHA)

7DAYS EuroCup Top 16 E Grubu 5\'inci hafta maçında turnuvadaki iki temsilcimiz Darüşşafaka ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya gelecek. Mücadele, yarın saat 20:15\'te Volkswagen Spor Salonu\'nda oynanacak.
Grupta çıktığı ilk 4 maçı galibiyetle bitiren Darüşşafaka, bu maçı kazanması halinde grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek ve bir üst tura yükselecek. David Blatt\'in öğrencileri, gruptaki son maçında ALBA Berlin\'i deplasmanda 79-66 mağlup ederken, ligdeki son maçında ise sahasında TOFAŞ\'a 58-54 mağlup olmuştu.
Galatasaray Odeabank ise gruptaki ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrılırken, son maçında Gran Canaria\'yı çok büyük bir sürprize imza atarak deplasmanda 87-76 mağlup etti ve gruptan çıkma ümitlerini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar Darüşşafaka\'ya kaybetmesi durumunda gruptan çıkma şansını zora sokacak. Oktay Mahmuti\'nin gelişinin ardından oyun olarak gelişen Galatasaray Odeabank, son lig maçında Gaziantep Basketbol\'u deplasmanda 77-66 yendi.
Darüşşafaka ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan grubun ilk maçında Darüşşafaka deplasmanda Galatasaray Odeabank\'ı 84-65 mağlup etmişti.

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