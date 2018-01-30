EuroCup'ta kritik Türk derbisi!

Darüşşafaka ile Galatasaray Odeabank karşılaşacak

İSTANBUL, (DHA)

7DAYS EuroCup Top 16 E Grubu 5\'inci hafta maçında turnuvadaki iki temsilcimiz Darüşşafaka ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya gelecek. Mücadele, yarın saat 20:15\'te Volkswagen Spor Salonu\'nda oynanacak.

Grupta çıktığı ilk 4 maçı galibiyetle bitiren Darüşşafaka, bu maçı kazanması halinde grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek ve bir üst tura yükselecek. David Blatt\'in öğrencileri, gruptaki son maçında ALBA Berlin\'i deplasmanda 79-66 mağlup ederken, ligdeki son maçında ise sahasında TOFAŞ\'a 58-54 mağlup olmuştu.

Galatasaray Odeabank ise gruptaki ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrılırken, son maçında Gran Canaria\'yı çok büyük bir sürprize imza atarak deplasmanda 87-76 mağlup etti ve gruptan çıkma ümitlerini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar Darüşşafaka\'ya kaybetmesi durumunda gruptan çıkma şansını zora sokacak. Oktay Mahmuti\'nin gelişinin ardından oyun olarak gelişen Galatasaray Odeabank, son lig maçında Gaziantep Basketbol\'u deplasmanda 77-66 yendi.

Darüşşafaka ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan grubun ilk maçında Darüşşafaka deplasmanda Galatasaray Odeabank\'ı 84-65 mağlup etmişti.