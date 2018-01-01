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Spor

EuroCup'ın ilk aşamasında en değerli oyuncu Wilbekin oldu

İSTANBUL, (DHA) 7DAYS EuroCup'ta ilk grup aşaması sona ererken, en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanan isim de belli oldu

01 Ocak 2018 21:06

İSTANBUL, (DHA)

7DAYS EuroCup\'ta ilk grup aşaması sona ererken, en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanan isim de belli oldu.
A Grubu\'nu lider olarak tamamlayan temsilcimiz Darüşşafaka\'da forma giyen Scottie Wilbekin, EuroCup ilk grup aşamasının en değerli oyuncusu seçildi. Yıldız oyuncu takımının 10 maç sonunda 8 galibiyet 2 mağlubiyet alarak grubunu lider bitirmesinde önemli pay sahibi olurken, Wilbekin bu 10 maçlık bölümde maç başına 19 sayı ortalaması yakaladı.
Darüşşafaka, EuroCup Top 16\'da bir diğer temsilcimiz Galatasaray Odeabank, İspanya ekibi Gran Canaria ve Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile eşleşmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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