EuroCup şampiyonu Galatasaray İstanbul'a döndü

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde 90-68 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda İtalya'nın Reyer ekibine 72-65 yenilmesine rağmen şampiyon olan Galatasaray, İstanbul'a döndü.



DHA'da yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve bazı yöneticilerin yer aldığı sarı-kırmızılı kafileyi, Atatürk Havalimanı'nda bir grup taraftar sevgi gösterileri eşliğinde karşıladı.



Havalimanında basın mensuplarına konuşan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic, sezon içinde yaşadıkları sıkıntılara rağmen takım olarak ayakta kalmayı başardıklarını ifade ederek, "Bir noktadan sonra vazgeçmemeye karar verdik. Avrupa Kupası'nda da elimize böyle bir şans geldiği anda herkes daha çok çalıştı. Dolayısıyla takım olarak vazgeçmemenin ödülünü aldık. Galatasaray forması için savaştık ve kupayı almayı başardık" dedi.



Maljkovic, gelecek planlarıyla ilgili bir soru üzerine, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın gelecek planlarının ne olması gerektiğine



dair açık bir cevap verildiğini düşünüyorum. Yönetimimiz de geldiği günden beri sıkı çalışıyor. Dolayısıyla takımın, ne kadar çok sevildiğine şahit olduğunu düşünüyorum. Zaten Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ilk maç da bunu iyi yansıttı. Dolayısıyla mantık çerçevesinde gelecek planlarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.



Kulüp kariyerinde ilk Avrupa kupasını kazandığını aktaran Maljkovic, "Bunun için çok mutluyum. Ancak daha yapılması gereken çok şey var. Umarım bu kulüp için daha önemli başarılara imza atarız" diye konuştu.



Takım kaptanı Işıl Alben ise güçlü bir rakip karşısında kupayı kazandıklarını dile getirerek, "Taraftarımıza armağan olsun. Başkanımız ve yönetim kurulumuza, gelip bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Sezon zor oldu ama başantrenörümüz Maljkovic hiçbir zaman pes etmemize izin vermedi. Her zaman bize destek oldu ve kupayı kazanacağımıza bizi inandırdı. Harika bir sonuç oldu, Avrupa'da üçüncü kupamız. Camiamıza armağan olsun" şeklinde konuştu.



Galatasaray ile üçüncü kez Avrupa'da şampiyonluk yaşayan Işıl Alben, "Çok şükür bana böyle bir şey nasip oldu. Ben takımda olmasam ve Galatasaray, Avrupa şampiyonluğu kazansa aynı duyguları hissederim. Biz hepimiz gelip geçiciyiz asıl önemli olan Galatasaray" dedi.



ABD'li oyuncu Allie Quigley de kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Çılgınca bir sezon oldu. Böyle bir sezonu kupayla taçlandırmak bizim için çok önemliydi" diye konuştu.