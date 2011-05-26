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Dünya

EUROCONTROL: "HAVA SAHALARI AÇIK" BRÜKSEL (A.A)

26 Mayıs 2011 14:57

-EUROCONTROL: "HAVA SAHALARI AÇIK" BRÜKSEL (A.A) - 26.05.2011 - Avrupa hava trafiği kurumu Eurocontrol, İzlanda'da hafta sonunda Grimsvötn yanardağında meydana gelen patlamanın yol açtığı kül bulutu yüzünden bugün hava sahalarının kapanmadığını bildirdi. Eurocontrol, kül bulutunun gelecek 48 saat içinde hava trafiğine etkisinin çok az olacağını ya da hiç olmamasının beklendiğini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, pazartesi ile çarşamba günleri arasında Avrupa'da planlanan 90 bin uçuştan 900 kadarının yapılamadığı belirtildi. İzlanda'nın cumartesi faaliyete geçen en aktif volkanı Grimsvötn'den, artık sadece su buharı çıktığı bildirilmişti. Patlamayla ilgili kriz merkezinin sözcüsü, volkanın hala aktif olduğunu, ancak kül değil sadece su buharı çıktığını belirtmişti.

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