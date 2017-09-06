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Spor

EuroBasket'te Fransa'ya Slovenya çelmesi!

Slovenya, EuroBasket 2017'de yoluna kayıpsız devam ediyor

06 Eylül 2017 19:37

EuroBasket 2017 Elemeleri'nde son 3 maçından galibiyetle ayrılan Fransa, Slovenya'ya 95-78'lik skorla mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Slovenya'da Goran Dragic 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken; Prepelic de 14 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 3 top çalmayla oynadı.

Fransa’da ise takımının son maçında oldukça iyi bir performans sergileyen Nande De Colo 16 sayı, kaptan Boris Diaw da 13 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle oynadı.

Bu sonuçla birlikte lider Slovenya, 4’te 4 yaparak liderliğini korurken, Fransa da aynı puanda olduğu Finlandiya’ya sağladığı averaj farkıyla 2’nci sırada kaldı.

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