EuroBasket'te 4 ev sahibinden 3'ü mağlup oldu

EuroBasket 2017'de, C ve D gruplarında oynanan karşılaşmalarla ilk maçlar tamamlandı. İkinci günün en farkı galibiyeti İspanya'dan geldi. İspanya, Karadağ'ı 99-60 mağlup etti. Turnuvanın ev sahiplerinden Türkiye, İsrail ve Romanya yenilgiyle ilk maçlarında yenilirken, ev sahibi ülkelerden sadece Finlandiya galibiyetle başladı.

EuroBasket 2017 (Avrupa Basketbol Şampiyonası), ikinci gün maçlarıyla devam ediyor. Bugün C ve D gruplarında 6 karşılaşma oynandı. Turnuvanın ev sahiplerinden Türkiye ve Romanya da ilk maçlarını oynadı.

Türkiye ilk maçında Rusya ile mücadele etti. Ülker Sports Arena’da oynanan karşılaşma Rusya’nın 76-73 üstülüğü ile sonlandı. Bir diğer ev sahibi Romanya ise Çek Cumhuriyeti’ne 83-68 mağlup oldu.

Dün oynanan maçlarda diğer ev sahiplerinden İsrail, İtalya’ya yenilirken; Finlandiya, Fransa’yı mağlup etmişti.

İkinci günün en farklı galibiyeti, son 4 turnuvanın 3’ünü kazanan İspanya’dan geldi. İspanya, Karadağ’ı 99-60 mağlup etti. Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

C GRUBU

– Macaristan: 58 – Hırvatistan: 67

– İspanya: 99 – Karadağ: 60

– Romanya: 68 – Çek Cumhuriyeti: 83

D GRUBU

– Belçika: 103 – İngiltere: 90

– Sırbistan: 92 – Letonya: 82

– Türkiye: 73 – Rusya: 76

Dün A ve B gruplarında alınan karşılaşmalar ise şu şekilde sonuçlandı:

A GRUBU

– Slovenya: 91 – Polonya: 80

– İzlanda: 61 – Yunanistan: 90

– Fransa: 84 – Finlandiya: 86

B GRUBU

– Almanya: 75 – Ukrayna: 63

– Litvanya: 77 – Gürcistan: 79

– İtalya: 69 – İsrail: 48