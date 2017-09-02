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Spor

EuroBasket heyecanı devam ediyor; işte günün programı

Ay-yıldızlılar, Büyük Britanya ile karşılaşacak

02 Eylül 2017 13:03

Türkiye'nin dört ev sahibi arasında bulunduğu EuroBasket 2017'nin üçüncü gününde oynanacak maçlarla heyecan sürüyor. A Millilerin de Büyük Britanya karşısında parkeye çıktığı ikinci günde 6 maç oynanırken, bugün ise 12 maç oynanacak.

A, B, C ve D gruplarının maçlarının oynanacağı günün programı ise şöyle:

13.45 | Polonya – İzlanda
14.15 | Letonya – Belçika | NTV Spor
15.00 | Macaristan – Karadağ
15.45 | Gürcistan – Almanya
16.30 | Yunanistan – Fransa
17.00 | Rusya – Sırbistan | NTV Spor
17.45 | Çekya – İspanya
18.30 | Ukrayna – İtalya
20.00 | Finlandiya – Slovenya
20.30 | Hırvatistan – Romanya
21.00 | Büyük Britanya – Türkiye | NTV Spor
21.30 | İsrail – Litvanya

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