EuroBasket heyecanı devam ediyor; işte günün programı

Türkiye'nin dört ev sahibi arasında bulunduğu EuroBasket 2017'nin üçüncü gününde oynanacak maçlarla heyecan sürüyor. A Millilerin de Büyük Britanya karşısında parkeye çıktığı ikinci günde 6 maç oynanırken, bugün ise 12 maç oynanacak.

A, B, C ve D gruplarının maçlarının oynanacağı günün programı ise şöyle:

13.45 | Polonya – İzlanda

14.15 | Letonya – Belçika | NTV Spor

15.00 | Macaristan – Karadağ

15.45 | Gürcistan – Almanya

16.30 | Yunanistan – Fransa

17.00 | Rusya – Sırbistan | NTV Spor

17.45 | Çekya – İspanya

18.30 | Ukrayna – İtalya

20.00 | Finlandiya – Slovenya

20.30 | Hırvatistan – Romanya

21.00 | Büyük Britanya – Türkiye | NTV Spor

21.30 | İsrail – Litvanya