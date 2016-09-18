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Spor

EuroBasket 2017'ye katılacak son 11 takım belli oldu

EuroBasket 2017 kura çekimi, 22 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek

18 Eylül 2016 23:15

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) Elemeleri'nde oynanan altıncı maçların ardından finallere gitmeye hak kazanan 11 ülke belli oldu.

Elemelerde 7 grupta ilk sırayı alan ve en iyi 4 ikinci olma başarısı gösteren ülkeler Rusya, Belçika, Slovenya, Karadağ, Macaristan, İzlanda, Almanya, Polonya, Büyük Britanya, Gürcistan ve Ukrayna, EuroBasket 2017'ye katılma hakkı elde etti.

Turnuvanın ev sahipleri Türkiye, Romanya, Finlandiya ve İsrail'in yanı sıra İspanya, Litvanya, Fransa, Sırbistan, Yunanistan, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Hırvatistan, turnuvaya direkt olarak katılacak.

Türkiye'nin 4 gruptan biri ve final turuna ev sahipliği yapacağı 24 takımlı organizasyon, 31 Ağustos-17 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek.

EuroBasket 2017 kura çekimi, 22 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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