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Spor

EuroBasket 2017'de finalin adı: Sırbistan-Slovenya

Kazananı belirleyecek olan karşılaşma yarın oynanacak

16 Eylül 2017 16:39

Bir kısmı İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan, Rusya'yı 87-79 mağlup ederek Slovenya'nın ardından finale yükselen ikinci takım oldu.

Çeyrek finalde Yunanistan'ı eleyen Rusya ile İtalya'yı saf dışı bırakan Sırbistan, turnuvanın ikinci yarı final mücadelesinde karşılaştı.

Sputnik'te yer alan habere göre Sırbistan, çeyreğin bitimine 2 saniye kala gelen basketle ilk periyodu 25-20 önde tamamladı. Aleksey Şved'in skor yükünü çektiği Rusya önünde farkın kapanmasına izin vermeyen Sırbistan, soyunma odasına 48-34 üstün gitti. Oyunun kontrolünü elinde tutmayı sürdüren Sırbistan, final periyoduna 66-57 önde girdi.

Üst üste sayılar bularak 33. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 65-69. Üst üste hücumlardan sayı atamadan dönen Sırbistan karşısında Shved'in sonuca gitmesiyle 8-0'lık seri yakalayan Rusya, 36. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 73-75.

​Ardından Bogdanovic'in kritik sayılarıyla Rusya'nın maça ortak olmasına izin vermeyen Sırbistan, karşılaşmadan 87-79 galip ayrıldı. Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic, kaydettiği 24 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Öyle ki NBA oyuncusu Michael James, "Avrupa Basketbolu'nun Ballon d'Or'u (her yıl en iyi futbolcuya verilen Altın Top ödülü) olsaydı bu yıl Bogdanovic kazanırdı" mesajı verdi.

​Turnuvada final karşılaşması, 17 Eylül Pazar günü saat 21.30'da Slovenya ile Sırbistan arasında oynanacak. Karşılaşma NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.

İspanya ile Rusya ise aynı gün saat 17.00'de bronz madalya maçında karşı karşıya gelecek.

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