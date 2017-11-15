Euro yeni rekor kırdı, dolar rekor düzeye yaklaştı

İstanbul, 15 Kasım (DHA) - ABD\'de faiz artışına ilişkin beklentiler ve Türkiye\'de enflasyonun yüksek düzeyini korumasının etkisiyle dolar 3.90 liraya çıkarken, euro da 4.60 lira ile yine rekor tazeledi. Dolar bu yıl 12 Ocak günü 3.9422 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.

ABD para birimi geçen hafta yükseldiği 3.90 lira düzeyinden, yeni haftaya 3.86 - 3.87 lira aralığına çekilerek başladıktan sonra yeniden tırmanışa geçti.

Küresel piyasalarda dün gece 3.9002 lirayı gören dolar yeni günde 3.88 - 3.89 lira aralığına, euro da 4.6005 lira ile yeni rekor düzeye tırmandıktan sonra 4.58 - 4.59 lira aralığına döndü.

Borsa İstanbul Endeksi de (BIST 100), dövizdeki tırmanışa karşın yükselişini sürdürdü dünkü işlemleri yüzde 1.18 artışla 110 bin 148 puandan kapattı.