Euro yeni rekor kırdı

ABD ile Türkiye’nin karşılıklı vize kararlarının etkileri, ekonomi piyasasında dalgalanmalara neden oluyor. Dolar/TL kuru gece saatlerinde Asya piyasalarında 3,85'e çıkarak ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar/TL 14.00 itibarıyla 3,70 seviyesine kadar indi.

Euro’dan yeni rekor

ABD ile yaşanan kriz Euro/TL kurunun da 4,5190 ile tarihi rekorunu tazelemesine neden oldu. Euro/TL sabah saat 8.30 itibarıyla 4,34'ten güne başladı. Saat 14.00 itibarıyla ise 4,35 seviyesinde seyretmekteydi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal, TL’deki sert değer kaybının ardından yaptığı açıklamada sistemde döviz likiditesi anlamında bir sıkıntı olmadığını, piyasaları yakından takip ettiklerini söyledi. Uysal, bankalardaki döviz tevdiat hesaplarının son dönemdeki en yüksek seviyelerinde olduğunu belirtti.

Uysal, TL'nin reel bazda bakıldığında oldukça rekabetçi seviyelerde olduğuna da dikkat çekerek, "Mevcut durumda reel kur seviyesi açısından baktığımızda TL zaten oldukça zayıf ve rekabetçi seviyelerde" dedi.

BIST güne düşüşle başladı

BIST 100 endeksi haftaya yüzde 3,66 düşüşle 100.324,38 puandan başladı. Endeksin kayıpları kısa sürede yüzde 4.67'ye çıktı ve 99 bin 271 puana kadar geriledi.

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DW,AA/AG/CÖ