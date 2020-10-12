Euro ve olarda son durum ne?

Cuma günü yeni tarihi yüksek düzeylerden 5-10 kuruş gerileyen dövizler, doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle yeni haftaya hafif artışlarla başladı.

TCMB 21 Ağustos'ta döviz karşılığı TL swap piyasasında gerçekleştirdiği işlemlerde TL faizini yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e, 25 Eylül'de ise yüzde 9.75'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti. ABD'de yeniden gündeme gelen canlandırma paketinin görüşmelerinde küçük anlaşmazlıklar çıkınca dolar güç kazandı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününü yüzde 1.32 artışla 1,165.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.67, BIST Mali Endeks yüzde 1.38, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.13 artıdaydı.

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?

Yeni haftada, döviz piyasalarındaki işlemlerde; Dolar en düşük 7.8372 lira ve en yüksek 7.8937 lirayı gördükten sonra, 7.88–7.89 lira aralığında, Euro en düşük 9.2629 lira ve en yüksek 9.3335 lirayı gördükten sonra, 9.31–9.32 lira aralığında, Sterlin en düşük 10.2144 lira ve en yüksek 10.2945 lirayı gördükten sonra 10.28–10.29 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.18086-1.18269 aralığına hareket eden Euro/Dolar paritesi 1.18183 düzeyindeydi.