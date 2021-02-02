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Ekonomi

Euro ve dolarda son durum

02 Şubat 2021 09:59

Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumunun ardından başlayan gerileme dün daha da hızlandı. Dolar bugüne 7.15 seviyesinden başladı. Dolar bu seviyeleri en son ağustos ayında görmüştü.

Doların gözü 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon rakamlarında olacak. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ocak'ta aylık yüzde 1.4 artış göstermesi, yıllık enflasyonun Aralık ayındaki yüzde 14.6'dan Ocak'ta yüzde 14.68'e sınırlı yükselmesi bekleniyor.

Saat 10.00 itibariyle, dolar 7.15 seviyesinde seyrederken, Euro ise bugüne 8,6376'dan işlem görüyor. 

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