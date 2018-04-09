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Ekonomi

Euro ve dolar bugün ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Endeksi 112 bin 996 puana geriledi

09 Nisan 2018 21:09

Küresel ve jeopolitik gelişmelerle tırmanan euro tarihinde ilk kez 5.0 lirayı aşarak 5.0127 liraya kadar çıkarken, dolar da 4.0757 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı. Borsa İstanbul ise yüzde 1.52 düşüşle 112 bin 996 puana geriledi.

Rekor düzeylere yükselen dolar ve euro daha sonra sırasıyla 4.99 – 5.0  ve 4.06 – 4.07 lira aralığına çekildi.

Dolar/Euro paritesi ise yüzde 0.35 artışla 1.2327 değerine çıktı.

Dövizlerdeki hızlı tırmanışın etkisiyle, güne yükselerek başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) kapanışa doğru yüzde 1.52 düşüşle 112 bin 996 puana indi.

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