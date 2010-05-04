Euro son bir yılın en düşük seviyesinde

T24 - Euro-dolar paritesinde euro, 1.3112 dolara gerileyerek son bir yılın en düşük seviyesine indi. Bu arada Yunanistan'ın 2012'nin sonuna kadar, 120-150 milyar euro arası borçlanma ihtiyacı öngörülüyor.





Geçen hafta sonu Yunanistan'ı kurtarma paketi konusunda hükümetlerin anlaşmaya varmasına rağmen Avrupa'nın tek para biriminin geleceğine ilişkin kaygılar nedeniyle euro, Avrupa para piyasalarında dolar karşısında gerilemeye devam ediyor.







Yunanistan'ın borçlanma öngörüsü 150 milyar euro







Avrupa'daki ekonomik araştırma kuruluşlarının tahminlerine göre, Yunanistan'ın üç yıllık en az borçlanma gereği 120 milyar euro olarak gösteriliyor.





Analistler, IMF ve AB'den 110 milyar euro alacak olan Yunanistan'ın, geri kalan finansman ihtiyacını, tasarruf tedbirleriyle karşılayacağını belirtiyor.





Yunan Hükümeti'nin üç yıllık bir süreçte 30 milyar euroluk bir tasarruf yapması öngörülürken, sendikalar ile sivil toplum kuruluşları ise katı tasarruf tedbirlerinin, çalışanların maaş ve ücretlerinin kesilmesi anlamına geldiğini, bu durumun ise vergi kaçırma, kayıt dışılık ve rüşveti artıracağı uyarısında bulunuyor.





Euro Bölgesi ülkelerinin 80 milyar eurosunu ve IMF'nin 30 milyar eurosunu karşılayacağı paket, şimdiye kadar bir ülkenin kurtarılması için hazırlanan en büyük paket olarak nitelendiriliyor.

Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri, Yunanistan'ın alacağı yardım karşılığında sıkı tasarruf tedbirleri uygulaması şartını ileri sürüyor.

