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Euro, rekor tazeledi!

Lira karşısındaki tırmanışını sürdüren euro, 4.2003 lirayla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

03 Ağustos 2017 12:28

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı konusunda acele etmeyeceği, buna karşılık Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşek para politikasını biraz "sıkılaştırabileceği" beklentileriyle, euro 4.2003 liralık yeni tarihsel rekor düzeye ulaştı.

Küresel piyasalarda 1.1856 dolara kadar yükselen euro, lira karşısındaki tırmanışını da sürdürdü ve günün ilk işlemlerinde 4.2003 lirayı gördükten sonra 4.19 - 4.20 lira aralığında hareket etmeye başladı.

Yeni güne 3.53 liranın hemen üzerinde başlayan dolar da, eurodaki tırmanışın etkisiyle 3.5415 liraya kadar yükseldikten sonra, 3.54 lira sınırına çekildi.

 

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