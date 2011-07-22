Euro rekor kırdı, dolar 1700'ü geçti...

T24

'Kontrollü bir devalüasyon' yaşanıyor



Dün Yunanistan'a ikinci yardım paketinin onaylaması yarattığı olumlu hava kısa sürdü. Sabah saatlerinde gevşeyerek 1.6685 TL seviyelerine çekilen dolar kuru öğleye doğru hızlı bir hareketle 1.6800 TL seviyesini aştı.Öğleden sonra hareketin daha da ivmelendiği dikkat çekti. Dolar önce 1.69 TL'nin ardından da 1.70 TL'nin üzerini gördü. Kapanış ise 1.6930 TL'den gerçekleşti.Dolar en son Mart 2009'un son günlerinde bu seviyeleri görmüştü.Bu arada euro da gün içinde 2.4300 liranın üzerine çıktı. Euro TL karşısında tarihinin en yüksek seviyelerinde bulunuyor.Piyasadaki gelişmeleri değerlendiren Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, dövizde Merkez Bankası'nın kontrolünde nisan ayından bu yana 'kontrollü bir devalüasyon' yaşandığına işaret etti.Doların normalden daha hızlı hareket ettiği durumlarda Merkez'in günlük döviz alım tutarı ile oynayarak bu duruma müdahale ettiğini belirten Uskuay, "Mevcut durumda da dolardaki yükseliş biraz kontrolden çıktı. Merkez Bankası yakın zamanda döviz alım miktarını ya düşürebilir ya da tamamen kaldırabilir" dedi.Dolardaki yükselişte Türkiye'deki faiz seviyesinin çok önemli olduğunun altını çizen Uskuay, "Türkiye'deki gösterge faizler diğer gelişmekte olan ülkelere göre çok düşük kaldı. Bu nedenle yurtdışına para çıkışı yaşanıyor ve TL değer kaybediyor. Eğer Merkez faiz artırırsa TL tekrar yukarı dönebilir ama MB bunu istemiyor" dedi.Uskuay, dolarda daha önce açıkladıkları 1.75-1.85 TL bandı hedefini koruduklarını da sözlerine ekledi.