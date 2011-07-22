Euro rekor kırdı, dolar 1,69'a yaklaştı

T24 - Yabancı yatırımcının Türk Lirası'ndan çıkışıyla Euro 2,42'yle rekor kırdı, dolar 1,69'a yaklaştı.



Euro Bölgesi liderler zirvesinden Yunanistan'a ikinci kurtarma paketinin çıkmasıyla piyasaların tansiyonu düşerken, içeride döviz piyasasında hareketlilik yaşanıyor.



Bankalararası piyasada dün 1,67'yi geçen sabah saatlerinde 1,66 seviyesinde olan dolarda yükseliş görüldü.



Dolar 1,6855 TL ile Nisan 2009'dan beri en yüksek düzeye çıktı.



Doların yükselişinde Merkez Bankası'nın politikalarını fazla iyimser bulan yabancıların TL'den çıkışı etkili oldu.



Merkez Bankası dünkü açıklamasında faiz artırım olasılığını bir kenara atmış, "Borç krizi derinleşirse genişletici politika uygularım" demişti.



Euro da 2,42 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Dün güne 2,3720 lira seviyesinden başlayan, öğle saatlerinde 2,3800 lirayı aşarak rekor kıran ve 2,3970 lira seviyesinden günü tamamlayan Euro, bugün de açılışta 2,4050 seviyesini gördü.



Yunanistan'a yardım konusunda uzlaşılmasıyla Avrupa borsalarındaki halif artışa rağmen İMKB'de kayıp görülüyor. Borsada yüzde 2'ye yakın kayıp var.



