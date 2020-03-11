EuroLeague ve EuroCup’ta 5 maç İtalya dışında oynanacak

Basketbol THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'da oynanacak karşılaşmaların yeri değiştirilecek.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'da 11 Nisan'a kadar oynanması planlanan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçlarının yerinin değiştirileceği duyuruldu.

Bu sürede İtalya'da Avrupa Ligi'nde 3, Avrupa Kupası'nda ise 2 karşılaşma yapılacaktı. Müsabakaların yapılacağı yerler daha sonra açıklanacak.

İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükselirken vaka sayısının 12 bin 462 olarak açıklandı.