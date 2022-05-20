EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Real Madrid, Barcelona'yı 86-83 mağlup ederek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Final karşılaşması, 21 Mayıs Cumartesi günü TSİ 20.00'de Stark Arena'da oynanacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan maça Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Barcelona; Calathes, Laprovittola, Exum, Mirotic ve Sertaç Şanlı ilk beşiyle başladı.

Pablo Laso yönetimindeki Real Madrid ise Williams-Goss, Causeur, Deck, Hanga ve Yabusele ilk beşiyle parkede yer aldı.

İlk periyot iki takımın karşılıklı basketleriyle geçilirken, 19-19'luk eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta vites yükselten Barcelona, 11 sayılık fark yakaladı ve soyunma odasına 45-34 önde gitti. Üçüncü periyoda hücumda ve savunmada etkili başlayan Real Madrid, 26-11'lik periyot skoruyla maçın final çeyreğine 4 sayılık farkla önde girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda üstünlüğü rakibine bırakmayan Real Madrid, 86-83'lük skorla Barcelona'yı eleyerek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.