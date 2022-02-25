EuroLeague'den Rusya kararı!

EuroLeague, Rusya'da oynanması planlanan tüm müsabakaların geçici olarak Rusya toprakları dışındaki yerlerde yapılacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının spor dünyasındaki etkileri devam ediyor.

THY EuroLeague yönetimi, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahalarda oynanacağını duyurdu.

EuroLeague resmi web sayfasından yapılan açıklamada "18 takımın ortak kararıdır" ifadeleri yer aldı. Buna göre Rusya'da oynanması planlanan tüm müsabakaların geçici olarak Rusya toprakları dışındaki yerlerde yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada "Euroleague, Ukrayna'da yaşanan her türlü savaş olayını şiddetle kınıyor" ifadelerine de yer verildi.