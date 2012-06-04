Euro kurtarma paketi Güney Kıbrıs'ı da kapsayacak mı

Yunanistan, Portekiz ve İrlanda'dan sonra Euro Bölgesi'nde kurtarma paketi şemsiyesi altına alınacak dördüncü ülkenin Kıbrıs Rum kesimi olacağı iddia edildi. Rum kesimi bu ay içinde yardım için AB'nin kapısını çalabilir.

Almanca yayın yapan Wall Street Journal Deutschland'ın haberine göre, Yunanistan'daki krizin Kıbrıs Rum kesimini derinden etkilediği, haziran ayı içinde Rum kesiminin kurtarma paketi için Euro Bölgesi'nin kapısını çalacağı iddia edildi.

Gazetenin haberinde Kıbrıs Rum kesiminin kurtarma paketi şemsiyesi altına alınmasının Euro Bölgesi'ni fazla etkilemeyeceği savunuldu. Euro Bölgesi'nde mali sıkıntıya düşen ülkeler için oluşturulan fonda biriken paranın, Yunanistan'a yapılacak yardım sonrasında 250 milyar Euro'ya ulaştığı belirtildi.



Merkel'in önerisine ret



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Maliye Bakanı Wolfgang Schauble'nin, "İspanya'yı kurtarma paketi şemsiyesi altına alalım önerisi", İspayol hükümeti tarafından reddedildi.

İspanya'da finans sektörünün çökmesinden endişe ediliyor. Geçtiğimiz hafta ülkenin en büyük bankalarından olan Bankia'yı iflastan kurtarmak için İspanyol hükümeti 19 milyar Euro yardımda bulunarak, kamulaştırmıştı. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Bankia'ya 19 milyar Euro aktarılmasının ardından, finans piyasasında yaşanan çalkantının önüne geçmek için, "İspanyol bankalarına hiçbir kurtarma olmayacak" açıklaması yapmıştı.



Euro'ya bir darbe de gelişmekte olan ülkelerden



İngiliz Financial Times gazetesi de, Euro'ya bir darbenin de gelişmekte olan ülkelerden geldiğini belirtti. Euro'nun dolar karşısında son bir ay içinde yüzde 7 oranında değer kaybettiği belirtilerek, gelişmekte olan ülkelerin ihracat ve italatlarını Euro yerine dolarla yapmaya başladıkları vurgulandı.