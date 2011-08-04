Euro krizi yayılırken finans piyasaları düşüşte

T24 - Euro bölgesinde hissedilen ekonomik kriz yayılma eğilimi gösterirken küresel finans piyasalarında ikinci gün üstüste düşüş yaşadı.

New York'daki Dow Jones endeksi erken saatlerde yüzde 2 düşüş yaşadı.



Avurpa'daki Frankfurt Dax ve Londra FTSE 100 endeksleri ise yüzde 3'ten daha fazla düşüşle kapandı.



Finans piyasalarında yaşanan düşüş, Avrupa Komisyonu başkanı Jose Manuel Barroso kamu borcu krizinin yayılma eğilimi gösterdiği açıklamasıyla ard arda yaşandı.



Amerika'dan gelen olumsuz istihdam verileri de, ülkedeki ekonomik toparlanmanın boyutu hakkında olumsuz bir tablo çizdi.



Bu arada altın değeri zirve yaparak bir onsu 1677 dolar'dan işlem gördü







'Kamu borcu krizi yayılıyor'



Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Avrupa'daki borç krizinin, euro bölgesi çevre ülkelerinin ötesine de sıçramaya başladığı konusunda uyardı.



Barroso Avrupa hükümetlerine gönderdiği mektupta, ülkeleri euro bölgesindeki krizi aşmak için "tam destek vermeye" çağırdı.



Hükümetlerin Avrupa Mali İstikrar Fonu'nu (EFSF) yeniden gözden geçirerek, krizin euro bölgesinde yayılması riskini azaltmaya çağırdı.



Avrupa Mali İstikrar Fonu, euro bölgesi hükümetlerinin Yunanistan'daki krize karşı 21 Haziran'daki anlaşma ile kurduğu yardım fonunun adı.



Fon, henüz tek tek tüm üye devletler tarafından onaylanmış değil.



Barroso, ESFS'nin bir an önce yürürlüğe gitmesi için onay prosedürlerinin hızlandırılması gerektiğini belirtti.



Avrupa Birliği komisyonu başkanı ayrıca bono piyasalarının İtalya ve İspanya'ya yaklaşımlarının da kaygı verici olduğunu ifade etti.





Bono piyasaları ülkeleri zorluyor



Şimdiye kadar Yunanistan, Portekiz ve İrlanda kurtarma paketine ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.



Euro bölgesinin çevre ülkeleri olarak anılan bu üç ülkenin ardından İtalya ve İspanya'nın da krizin içine çekilme tehlikesi, Avrupa Komisyonu'nun bir kurtarma paketini karşılayamayabileceği endişesi yarattı.



İtalya ve İspanya para birimi olarak euro kullanan bölgenin üçüncü ve dördüncü en büyük ekonomileri.



Devletlere borç veren uluslararası bono piyasaları, Yunanistan, Portekiz ve İrlanda'dan sonra İtalya ve İspanya'nın da borçlarını ödemeyememesinden kaygı duyduğunun işaretlerini vererek bu ülkelerin borçlanma maliyetlerini artırmıştı.



Buna karşılık başını Almanya'nın çektiği euro bölgesi ülkeleri ise dev bütçeli fonlar oluşturarak piyasalara güven telkin etme yoluna gitti.





