Euro, İtalya referandumu sonrası son 20 ayın en düşük seviyesini gördü

Euro ve hisse senetleri, İtalya'da anayasa reforumunun oylandığı reraferandumdan hayır oyu çıkmasının ülkede istikrarsızlığa sebep olacağı ve milliyetçi hareketleri güçlendireceği endişeleri ile düşerken, tahviller değer kazandı. Yuan offshore işlemlerde, Donald Trump'ın sosyal medya yoluyla Çin hükümeti aleyhine açıklama yapmasının ardından zayıfladı.

Avrupa ortak para birimi euro, İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin senatonun gücünü azaltma teklifinin oylandığı referandumda yüzde 40 evet oyuna karşı hayır oylarının yüzde 60 çıkmasınınn ardından istifa edeceğini açıklaması sonrası son 20 ayın en düşük seviyesini gördü. Asya hisse senetleri ve İngiltere endeks vadeli kontratları düşerken, ülke tahvilleri, karışık çıkan ABD verilerinin hisse senetleri üzerinde baskı oluşturduğu Cuma günü ABD Hazine tahvillerinde görülen yükselişi takip ederek değer kazandı. Petrol, OPEC dışı üreticilerin üretimi artıracağına ilişkin işaretlerle değer kaybetti.

Renzi'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 63 hükümetin kurulmasına neden olan siyasi sistemi basitleştirmeyi amaçlayan reformlarının referandumda reddedilmesi, İngilterw'nin şok AB'den çıkışı ve Donald Trump'ın sürpriz bir şekilde ABD başkanlığına seçilmesinin ardından geldi. ABD'nin yeni başkanı Trump, 16.6 milyon takipçiye sahip olduğu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tayvan devlet başkanından gelen telefonu kabul etmesine ilişkin eleştirileri reddeti ve Çin'in döviz ve ticaret politikalarına ilişkin endişelerini tekrarladı.

Tokyo'da Mizuho Bank Ltd. baş piyasa ekonomisti Daisuke Karakama, "Renzi'nin istifasına ilk tepki euro satışı yönünde, ancak İtalya'da daha önemli olay parlamentonun feshi ve genel seçimler," dedi ve "Hollanda, Fransa, Almanya ve İtalya'da gelecek yılki seçimler euro üzerinde baskının sürmesine neden olacak. Euro Ocak-Mart döneminde dolar karşısında 1.02 seviyesini görebilir" şeklinde görüş bildirdi.

Euro dolar karşısında yüzde 1.1 zayıflayarak Tokyo saati ile 12:07'de 1.0552 seviyesine geriledi. Avrupa ortak para birimi erken saatlerde yüzde 1.5 kadar düşmüştü.