Euro ilk kez 4 TL’yi aştı

Anayasa görüşmeleri nedeniyle yaşanan tartışmalar, artan güvenlik riskleri, Fitch'in yaklaşan not kararı ve Merkez Bankası'nın faiz toplantısına bağlı endişelerle dövizde rekorlar devam ediyor.

Euro, dünkü kapanış fiyatı olan 3,93 lirayı 7 kuruş birden aşarak, ilk kez 4 liraya ulaştı. Euro 4,004 lirayı gördükten sonra 3,97 - 3,99 lira aralığında hareket etmeye başladı.

Dün 3,74 lira ile tarihi rekor düzeyini test eden Dolar ise sabah saatlerinde 3.7767 lira ile yeni bir rekor kırdı.

Piyasa analistleri, uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch'in Türkiye'nin notunu kırma olasılığına dikkat çekiyor. Fitch'in not kararını 27 Ocak'ta açıklaması bekleniyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) ise Fitch değerlendirmesinden üç gün önce, 24 Ocak'ta toplanarak faiz kararı verecek.

Euro, Dolar karşısında değer kazanıyor

Öte yandan, Euro, Dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor. 1 euro bir önceki güne kıyasla artışla 1,0596 dolara çıktı. Pazartesi günü 1 euro 1,0516 dolar düzeyindeydi.

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DW/dha, BS/BÖ