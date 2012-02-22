Euro Hawk 20 bin metreden SMS okuyor

T24 - ABD'den sonra Almanya da insansız uçaklara dev bir yatırıma hazırlanıyor. Almanya tüm hava sahasını 331 insansız uçaktan oluşan dev bir filoyla koruyacak. "Euro Hawk" tipi insansız araçlar 20 bin metre yükseklikte yerdeki bir SMS'i okuma kapasitesine sahip.

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Alman ordusu ve emniyeti şu anda 331 insansız uçaktan oluşan dev bir filoyu bünyesinde barındırıyor. Alman hükümeti söz konusu filoyu sadece olası terör saldırılarında değil, başka alanlarda da kullanmak için harekete geçti.

Hükümetin yeni planına göre, sivil havacılığı da kapsayacak şekilde ülkenin tüm hava sahası insansız uçak Euro Hawk'lar tarafından denetlenecek. İnsansız uçaklar orman yangınlarını önlemek için denetim uçuşları yapmanın yanı sıra, Almanya'da yaşayan vahşi havyanların sayım işlemlerinde de kullanılacak.

İnsansız uçak Euro Hawk'ların özelliklerine baktığımız zaman bu araçların çok amaçlı kullanılmasının olanaklı olduğu daha iyi anlaşılıyor. Euro Hawk'lar 20 bin metre yükseklikte yerdeki bir SMS'i okuyabildiği gibi, yine yerdeki bir telefon yada telsiz konuşmasını dinleyebiliyor.

İngiltere ve Fransa'dan ortak proje

ABD Başkanı Barack Obama ABD ordusunu gelecekte insansız uçak benzeri teknolojilere daha büyük yatırımlar yapacağını açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı David Cameron ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de geçtiğimiz hafta Paris'teki görüşmelerde ortak bir insansız uçak projesinin detaylarını konuştu.