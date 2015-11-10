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Dünya

Euro Grubu'ndan Yunanistan'a 1 hafta süre

Avrupa Merkez Bankası, 4 büyük Yunan bankasının sermaye yapılarının düzenlemesi için yıl sonuna kadar 14 milyar Euroya ihtiyacı olduğunu duyurmuştu

10 Kasım 2015 09:16

Euro Grubu, Yunanistan'a, kurtarma paketinin 2 milyar Euroluk kısmının serbest bırakılması için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere 1 hafta süre verdi.

Euro Grubu'nun Brüksel'de gerçekleştirilen toplantısında maliye bakanları Yunanistan'a sağlanacak 2 milyar Euroluk kredi taksitinin gerekli düzenlemeler yapılana kadar tutulmasına karar verdi. Yunanistan'ın konut kredi borçları gibi bazı finansal reformları geciktirmesi, 3'üncü kurtarma paketi kapsamında ülkeye sağlanacak kaynağın serbest bırakılmasını önledi.

Euro Grubu, Yunanistan'dan, bir hafta içinde kurtarma programı çerçevesinde finans sektörüne yönelik tedbirleri ve yasal mevzuatları tamamlamasını talep etti. Yunanistan, bu sürecin tamamlanması sonucunda, Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan (ESM) alacağı 2 milyar Euroluk kaynakla bankacılık sektörünün sermaye yapısını düzenleyecek.

Euro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, toplantının ardından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası, IMF ve ESM'nin Yunanistan'daki son durumu değerlendirdiğini belirterek, "Yunanistan'da bankaların sermaye yapılarının düzenlenmesi sürecinin tamamlanması için geri ödenmeyen konut kredileri ve hane halkının borç ödemeleri gibi bazı açık konular var. Bu alanlarda anlaşma sağlanması için daha fazla çalışılması gerekiyor" dedi.

Dijsselbloem, kurtarma programı kapsamında Yunanistan için ayrı bir ESM hesabında 10 milyar Euro kaynak tutulduğuna dikkati çekerek, "Bu kaynak gerektiği takdirde Yunan bankalarının sermaye yapılarının düzenlenmesi için kullanıma hazır. Ancak, tabii ki anlaşma koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Toplantıda Yunan bankalarının sermaye yapılarının yeniden düzenlenmesi konusunun görüşüldüğünü anlatan Dijsselbloem, "Bu alanda çok ilerleme sağlandı. Yunana bankalarının sermaye yapılarının düzenlenmesi için gereken miktar önceki beklentilerimizden daha az" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, geçen hafta, Avrupa Merkez Bankası, 4 büyük Yunan bankasının sermaye yapılarının düzenlemesi için yıl sonuna kadar 14 milyar Euroya ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.

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