Euro grubu Yunanistan'ı görüşüyor



Yunanistan yardım programının süresi şubat ayında dört ay daha uzatılmış ancak yardımlar için Atina'nın reform yapması şart koşulmuştu. Yunanistan alacağı önlemleri içeren reformlara ilişkin listeyi hâlâ sunmadı. Liste Euro Grubu'nun onayından geçtikten sonra Atina'ya ödeme yapılması öngörülüyor. Euro Grubu'nun ardından AB üyesi 28 ülkenin maliye bakanı toplanacak. Bakanların toplantısı yarın da devam edecek.

'Yunanistan Avrupa ekonomisini olumsuz etkiliyor'

Uzmanlara göre Yunanistan'ın müzminleşen krizi yüzünden Euro Bölgesi'ndeki ekonomik canlanma beklentilerin gerisinde kaldı. Avrupa'nın en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa'nın teklemeye başlaması, iş hacminde arzulanan gelişmenin gerisinde kalınmasına yol açtı. Markit Enstitüsü'nün satın alma endeksinden çıkarılan sonuçlarla göre diğer Euro Bölgesi ülkelerinin büyüme hızı 2007 Ağustosu'ndan sonraki en yüksek orana çıktı. Euro Bölgesi özel sektör barometresi nisan ayında sürpriz bir şekilde yarım baz puan gerileyerek 53,5'e düştü. Puanın 50'nin üzerinde kalması ise büyümeye işaret ediyor.