T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Euro grubu Yunanistan'ı görüşüyor

Euro grubu maliye bakanları Yunanistan'ın borç krizini ele almak üzere bugün Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya geliyor.

24 Nisan 2015 12:25


Yunanistan yardım programının süresi şubat ayında dört ay daha uzatılmış ancak yardımlar için Atina'nın reform yapması şart koşulmuştu. Yunanistan alacağı önlemleri içeren reformlara ilişkin listeyi hâlâ sunmadı. Liste Euro Grubu'nun onayından geçtikten sonra Atina'ya ödeme yapılması öngörülüyor. Euro Grubu'nun ardından AB üyesi 28 ülkenin maliye bakanı toplanacak. Bakanların toplantısı yarın da devam edecek.

'Yunanistan Avrupa ekonomisini olumsuz etkiliyor'

Uzmanlara göre Yunanistan'ın müzminleşen krizi yüzünden Euro Bölgesi'ndeki ekonomik canlanma beklentilerin gerisinde kaldı. Avrupa'nın en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa'nın teklemeye başlaması, iş hacminde arzulanan gelişmenin gerisinde kalınmasına yol açtı. Markit Enstitüsü'nün satın alma endeksinden çıkarılan sonuçlarla göre diğer Euro Bölgesi ülkelerinin büyüme hızı 2007 Ağustosu'ndan sonraki en yüksek orana çıktı. Euro Bölgesi özel sektör barometresi nisan ayında sürpriz bir şekilde yarım baz puan gerileyerek 53,5'e düştü. Puanın 50'nin üzerinde kalması ise büyümeye işaret ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

EuroYunanistanLetonyaRigaAtinaEuro GrubuGrubuAvrupaEuro BölgesiAlmanyaFransaEnstitüsüAğustosuBölgesiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24