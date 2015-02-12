Euro Grubu Yunanistan'ı görüştü

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, ortak bildiri ve önümüzdeki günlerde
atılacak somut adımlar üzerine herhangi bir anlaşmaya varılmadan toplantının sona
erdiğini söyledi. Bu konuda Pazartesi günü yeni bir girişim yapılacağı belirtildi.
Euro Bölgesine üye ülkeler Atina'nın borç silme talebini reddetmişti. Yunan hükümeti
ise borç silme yerine uluslararası kreditörlerin elindeki tahvillerin yeni tahvillerle takas
edilmesi önerisini gündeme getirmişti.
Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan Troyka 2010 yılında
Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki
yardım programının süresi şubat ayının sonunda doluyor. Bu nedenle Yunanistan ile
kreditörler arasında şubat sonuna kadar bir uzlaşmaya varılmış olması gerekiyor.