Euro Grubu Yunanistan'ı görüştü



Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, ortak bildiri ve önümüzdeki günlerde

atılacak somut adımlar üzerine herhangi bir anlaşmaya varılmadan toplantının sona

erdiğini söyledi. Bu konuda Pazartesi günü yeni bir girişim yapılacağı belirtildi.

Euro Bölgesine üye ülkeler Atina'nın borç silme talebini reddetmişti. Yunan hükümeti

ise borç silme yerine uluslararası kreditörlerin elindeki tahvillerin yeni tahvillerle takas

edilmesi önerisini gündeme getirmişti.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan Troyka 2010 yılında

Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki

yardım programının süresi şubat ayının sonunda doluyor. Bu nedenle Yunanistan ile

kreditörler arasında şubat sonuna kadar bir uzlaşmaya varılmış olması gerekiyor.