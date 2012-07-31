Euro Grubu Başkanı Juncker: Euro Bölgesi parçalanabilir

Euro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Euro Bölgesi parçalanabilir” uyarısında bulundu. Açıklama Almanya'da tepki yarattı.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine bir açıklama yapan Jean-Claude Juncker ortak para birimi Euro’yu kurtarmak için hiç vakit kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı. Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, “Dünya Euro Bölgesi’nin birkaç ay içinde var olmaya devam edip edemeyeceğini konuşuyor. Kritik bir noktaya geldik. Ortak para birliğinin malî istikrarını korumaya kararlı olduğumuzu mevcut tüm araçlarla ortaya koymalıyız” ifadelerinde bulundu.

Euro bölgesi ülkelerinin acil kararlar alması gerektiğini vurgulayan Juncker “Hangi tedbirlere başvuracağımıza, önümüzdeki günlerde karar vereceğiz. Kaybedecek zamanımız yok” diye konuştu.

Juncker’in bu açıklamaları Avrupa Merkez Bankası’nın İspanya ve İtalya gibi krizdeki ülkelerin devlet tahvillerini satın alacağı yönündeki spekülasyonları güçlendirdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi geçen hafta bu ihtimalden bahsetmişti.

Dolaylı eleştiri

Juncker, kısa süre önce Yunanistan’ın ortak para birliğinden ayrılabileceği yönünde ifadelerde bulunan Almanya Ekonomi Bakanı Philipp Rösler’e de dolaylı bir eleştiri gönderdi.

Euro Grubu Başkanı, “Yunanistan’ın (Euro Bölgesi'nden) çıkabileceği üzerine gevezelik yapmak sorunları çözmeye yardımcı olmaz. Euro bölgesinin sorunlarının Yunanistan’ı dışarıda bırakarak ya da düşmesine izin vererek çözülebileceğini sanan, krizin altında yatan gerçek nedenleri anlamamış demektir” ifadelerinde bulundu.

Almanya'dan tepki

Euro Grubu Başkanı’nın yaptığı açıklamalar Almanya’da tepkiyle karşılandı. Hükümeti oluşturan partilerden Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Başkanı Horst Seehofer açıklamaları sert bir dille eleştirerek Juncker’in açıklamalarının “uluslararası finans piyasalarını yatıştırmaya katkı sağlamadığını” belirtti.

CSU Genel Sekreteri Alexander Dobrindt de Juncker’in Euro Grubu başkanlığı görevi için doğru insan olup olmadığını sorguladığını ifade etti. Seehofer de bu sözlere ilişkin olarak “Genel Sekreter her zaman haklıdır” yorumunu yaptı. (Deutsche Welle Türkçe)