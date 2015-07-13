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Ekonomi
Deutsche Welle

Euro Grubu Başkanı değişmedi

Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, Euro Grubu Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

13 Temmuz 2015 23:29


Euro Bölgesi'ne dahil 19 ülkenin mali politikalarını koordine eden Euro Grubu Başkanı'nın görev süresi 2,5 yıl. Euro Grubu'ndan yapılan açıklamada, kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Dijsselbloem, Yunanistan hükümetiyle yapılan görüşmelerde kilit rol oynamıştı. 49 yaşındaki Hollandalı politikacı göreve 2012 yılında Euro Bölgesi krizinin doruk noktasında başlamış, kriz yönetiminin yanısıra bankacılık sektöründeki reformların uygulanmasında da yoğun çaba sarf etmişti.

Dijsselbloem Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı sonrasında Yunanistan ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Bakanların Yunanistan'ın kısa vadeli finansmanı konusunda henüz bir çözüm bulamadıklarını belirten Euro Grubu Başkanı, “Bu çok karmaşık bir konu. Bir dizi imkanı görüştük. Ancak sorunu çözecek altın anahtarı henüz bulamadık” dedi.

Dijsselbloem, Yunanistan'a üçüncü yardım paketinin, tüm koşullar yerine getirildikten sonra en az dört hafta zaman alacağını, hatta bunu iyimser bir tahmin olarak nitelendireceklerin de çıkabileceğini kaydetti. Dijsselbloem, Yunanistan'ın kısa vadeli finansmanı konusunu ele almak üzere teknik bir çalışma grubu oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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