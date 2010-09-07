Euro dolar karşısında yine değer kaybetti

T24- Alman bankalarının ek sermaye gerekesinimi açıklamasının Avrupa'ya yönelik kaygıları yeniden artırması euroya değer kaybettirdi. Euro/dolar paritesi 1.28'in altına gelirken, euro/TL 1.92 seviyesinde bulunuyor.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, euro önceki gün New York işlemlerinde 1.29'lu seviyelerden işlem görüyordu. İçerde de pariteye paralel olarak hareket eden euro, lira karşısında 1.92'ye geriledi. Dolar/TL ise 1.50'de bulunuyor.



Dün Almanya Bankalar Birliği (BdB), Almanya'nın 10 büyük bankasının Basel III çerçevesinde ortaya atılan yeni bankacılık kuralları çerçevesinde 105 milyar euro ek sermayeye ihtiyacı olabileceğini bildirmişti.

Japonya merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Okasan Securities analisti Tsutomu Soma, "Geçen hafta ABD'den gelen beklentilerin üzerindeki istihdam rakamlarıyla artan yatırımcı güveni, euro bölgesindeki bankalara yönelik kaygıların artmasıyla darbe yedi... Eurodaki önceki yükseliş eğilimi, piyasada riskten kaçış havasının artmasıyla değişmiş olabilir" dedi.

STRES TESTLERİ RAHATLATMIŞTI

Daha önce Avrupa'daki bankalara uygulanan ve sermaye yeterlilik rasyosunun (Tier 1) yüzde 6 olarak belirlendiği stres testleri finansal sistemin risk altında olmadığını göstermiş ve euroya yönelik kaygıların azalmasını sağlamıştı.

Ancak bu testlerde, bankaların sermayelerinin aldıkları tüm risklere oranını gösteren Tier 1 oranının düşük olduğunu öne süren geniş bir çevre, testlerin güvenilirliğini sorgulamış ve birçok bankanın sermaye yeterliliğinin sınırda olduğunu söylemişti.



Şimdi ise Basel 3 kriterlerinde Tier 1 oranının yüzde 9 olarak belirlenecek olması Avrupa'daki finansal sisteme yönelik kaygının artmasındaki nedenlerin başında görülüyor. Uzmanlar, Avrupa'nın en güçlü ekonomisi Almanya'daki bankaların dahi karşılamakta zorlandığı bu oranı, borç yükü altındaki İrlandalı, Portekizli ve İspanyol bankalarının karşılamasının mümkün olmadığını görüşünü savunuyor.