Euro dolar karşısında son 10 haftanın zirvesini gördü

Euro, dolar karşısında son 10 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Euro, yükselişle 1,1294 seviyesine kadar çıktı.

Euro Türk Lirası karşısında da 3 liranın üzerinden işlem görüyor.

Euronun değerlenmesinde, bugün gelen verilerin etkili olduğu ifade edildi.

Euro bölgesinde hizmet sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Nisan'da nihai 54.1'e yükselerek beklentilerin üzerine çıktı.

Reuters anketine katılan ekonomistler, Mart ayında nihai 54.2 değerini alan hizmetler PMI'ın Nisan'da nihai olarak öncü seviye olan 53.7 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

Hem hizmet hem de imalat sektörünü izleyen bileşik PMI ise Mart ayındaki 54 düzeyinden 53.9'a geriledi.

Endekste 50 seviyesinin altı daralmaya, üzeri ise büyümeye işaret ediyor.

‘Dolar hafif geriledi ama tarihi seviyelere yakın’

Dolar/TL dün akşam işlem gördüğü 2.71 seviyelerinden ADP istihdam verisiyle 2.6955'e kadar geriledi. Kur TSİ 1611'de 2.6976/2.6989 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 2.8717/2.8731 seviyesindeydi.

Tarihi seviyelere yakın bir seyir izleyen dolar/TL ABD'de açıklanan verilerin de desteğiyle bugün sınırlı aşağı yönlü bir seyir izlerken piyasada Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un açıklaması ve ABD faiz artışları hakkında ipucu edinmek için tarım dışı istihdam verisi bekleniyor.

Zeybekci: Değişim beklemiyorum

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bugün Reuters'da yer alan söyleşisinde S&P'nin bu hafta Cuma günü yapması beklenen gözden geçirmesinde Türkiye'nin not ve görünümünü mevcut seviyede tutmasını beklediğini Moody's ve Fitch'in de bu yönde görüş beyan ettiğini kaydetti.

TL'de yılbaşından beri dolar karşısında yaşanan değer kaybı yolsuzluk sorunlarıyla uğraşan Brezilya'yı da geride bırakarak, yüzde 14 civarında seyrederken; en çok karşılaştırılan para birimlerinin başında yer alan Güney Afrika randı ise aynı dönemde sadece yüzde 4 civarında değer kaybetti.