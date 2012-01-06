Euro, dolar karşısında 16 ayın en düşük seviyesinde

T24 - Avrupa'da borç krizi endişesi devam ederken, ABD tarafında kısmen olumlu verilerin gelmesi doları, euro karşısında 16 ayın zirvesine taşıdı. Euro/dolar paritesi 1.28'in altına gelirken, içeride ise dolar 1.87 TL, euro ise 2.40 seviyesinde bulunuyor.





Euronun değer kaybetmesinde, Avrupa'daki krizin Kıta'daki bankaları zor durumda bırakacağıyla ilgili olumsuz algının artması önemli rol oynadı. Diğer taraftan bugün ABD'de gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisinin olumlu olacağı beklentisi doların güçlenmesindeki diğer faktör oldu.



Euro, bu nedenlerle dolar karşısında 1.2770 seviyesine gelerek Eylül 2010'dan beri en düşük seviyesini gördü.



Standard Chartered bankasının müşterilerine gönderdiği bir araştırma notunda, kötü ekonomik verilerin, kredi notu indirimlerinin ve tahvil ihraçlarına gelen düşük talebin bölge için ana tehdit unsurları olduğuna dikkat çekti.



ABD'de bugün açıklanacak veriye göre 150 bin yeni iş imkanı sağlaması bekleniyor. Rakamın beklendiği gibi gelmesi durumunda, kısa vadede dolar için olumlu seyrin devam edebileceği belirtiliyor.

Merkez'in dolar ihalesinde fiyat düştü



Merkez Bankası'nın bugün en fazla 1 milyar 700 milyon dolar tutarla açtığı döviz satım ihalesine, 521 milyon dolarlık teklif geldi.



Alınan bilgiye göre, 100 milyon dolarlık satışın gerçekleştirildiği ihalede, ortalama fiyat 1,8785 lira oldu. İhalede minimum fiyat 1,8780 lira, maksimum fiyat ise 1,8795 lira oldu.



Dünkü ihalede ortalama fiyat 1,8816 lira olarak belirlenmişti.

Gün içi döviz satım ihaleleri



TCMB'nin bugün yaptığı ''Gün İçi Döviz Satım İhalelerine İlişkin Basın Duyurusu'' çerçevesinde açtığı, 50 milyon dolarlık diğer döviz satım ihalesine de 115 milyon dolarlık teklif geldi.



50 milyon dolarlık satışın gerçekleştirildiği ihalede ortalama fiyat 1,8805 lira oldu. Söz konusu ihalede minimum fiyat 1,8801 lira, maksimum fiyat ise 1,8820 lira oldu.



TCMB'nin açıklamasında bankanın, ek parasal sıkılaştırmanın desteklenmesi amacıyla bugünden itibaren gerek gördüğü günlerde gün içinde döviz satım ihalesi açabileceği belirtilmişti.